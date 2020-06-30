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Памфилова заявила о возникавшем «тысячу раз» желании покинуть свой пост

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Global Look Press)

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что у нее множество раз появлялось желание уйти с поста председателя комиссии. Об этом она рассказала в интервью Владимиру Познеру на «Первом канале».

«Тысячу раз появлялось, тысячу раз», — сказала Памфилова в ответ на вопрос, возникало и у нее желании покинуть свой пост.

Она добавила, что ей никогда не было стыдно за свою работу. По словам Памфиловой, она ни разу не предложила коллегам и сотрудникам пойти на сделку с совестью, а также ни разу не позволяла ни себе, ни им пойти против закона. «Мы четыре года идем как локомотив, никуда не сворачивая», — отметила она.

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Элла Памфилова

Памфилова заняла должность председателя Центральной избирательной комиссии в конце марта 2016 года. До этого она была министром социальной защиты населения РСФСР — России в правительствах Гайдара и Черномырдина, депутатом Государственной думы, председателем Комиссии при президенте по правам человека, председателем Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, а также уполномоченным по правам человека в России.

Теги: Элла Памфилова, Центризбирком, Владимир Познер
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