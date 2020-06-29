Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 69,95 (+0,82) Quote, 13:20
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 78,68 (+1,14) Quote, 13:20
Продать любой ценой: на какой маркетинг откликаются зумеры Стиль, 23:48 Шнуров стал генеральным продюсером RTVI Технологии и медиа, 23:41 Меркель объяснила отсутствие появлений в маске Общество, 23:35 Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 23:33 Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса Бизнес, 23:25 Кулинарный Netflix: как школа ресторанного бизнеса вышла в онлайн РБК и Novikov School, 23:20 Демократы потребовали объяснений от разведки о «сговоре» России и талибов Политика, 23:19 В Москве два человека погибли при пожаре в жилом доме Общество, 22:50 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 22:41 Глава ассоциации усомнился в объявленном сроке начала работы кинотеатров Общество, 22:34 Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений Технологии и медиа, 22:31 Глава «РТ-Инвест» подал иск к журналисту Караулову из-за видео с YouTube Общество, 22:20 Посол Белоруссии назвал сроки открытия границы с Россией Политика, 22:15 СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы Общество, 22:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса

Международный Женевский автосалон в 2021 году отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Как отметили организаторы автосалона, большинство участников выставки в ходе опроса заявили, что, скорее всего, откажутся от участия в этом мероприятии в 2021 году, но хотели бы поучаствовать в 2022 году.

Запланированный на весну 2020 года Женевский автосалон также не состоялся из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что в следующий раз он пройдет в марте 2021 года.

Материал дополняется

Автор: Анастасия Курносова
Теги: авиасалон, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter