Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса

Международный Женевский автосалон в 2021 году отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Как отметили организаторы автосалона, большинство участников выставки в ходе опроса заявили, что, скорее всего, откажутся от участия в этом мероприятии в 2021 году, но хотели бы поучаствовать в 2022 году.

Запланированный на весну 2020 года Женевский автосалон также не состоялся из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что в следующий раз он пройдет в марте 2021 года.

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