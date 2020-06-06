Посольство России в США ответило на призыв «убраться с Ближнего Востока»

Российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства, указали в российском посольстве в Вашингтоне. Сообщение размещено на странице диппредставительства в Facebook.

Так в посольстве отреагировали на заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока», поскольку она играет там «деструктивную роль».

«Хотели бы напомнить, что российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства», — говорится в сообщении посольства.

«В этой связи вопрос к г-ну Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США?», — отметили в диппредставительстве. На размещение в Сирии американских войск не было ни санкции законной власти, ни Совета Безопасности ООН, указали дипломаты.