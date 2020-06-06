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Политика ,  
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Посольство России в США ответило на призыв «убраться с Ближнего Востока»

Российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства, указали в российском посольстве в Вашингтоне. Сообщение размещено на странице диппредставительства в Facebook.

Так в посольстве отреагировали на заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока», поскольку она играет там «деструктивную роль».

«Хотели бы напомнить, что российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства», — говорится в сообщении посольства.

«В этой связи вопрос к г-ну Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США?», — отметили в диппредставительстве. На размещение в Сирии американских войск не было ни санкции законной власти, ни Совета Безопасности ООН, указали дипломаты.

Помощник госсекретаря США попросил Россию «убраться с Ближнего Востока»
Политика
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Шенкер также говорил, что в течение 45 лет «Краеугольным камнем» политики США было «держать русских подальше от Ближнего Востока». При этом успешные действия в Сирии побудили Россию к участию в конфликте в Ливии, отметил дипломат. Там, по мнению Шенкера, Россия также «не играет продуктивной или стабилизирующей роли».

Теги: США, Ближний Восток
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