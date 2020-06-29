Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.
«От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — заявил он.
Российский президент назвал туркменского лидера опытным и дальновидным государственным деятелем, который пользуется уважением среди своего народа.
Путин подчеркнул, что в России высоко ценят усилия Бердымухамедова, направленные на укрепление партнерства, и выразил надежду на дальнейшую и плодотворную совместную работу.