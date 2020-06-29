Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов из-за своего дня рождения отказался приехать в Москву на парад Победы.

Он объяснил это тем, что 29 июня ему исполняется 63 года — возраст пророка Мухаммеда. По национальным традициям эту дату принято отмечать вместе с семьей и со всем народом, пояснили в пресс-службе президента республики.