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Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов (Фото: gmberdimuhamedow / Instagram)

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

«От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — заявил он.

Российский президент назвал туркменского лидера опытным и дальновидным государственным деятелем, который пользуется уважением среди своего народа.

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Гурбангулы Бердымухамедов

Путин подчеркнул, что в России высоко ценят усилия Бердымухамедова, направленные на укрепление партнерства, и выразил надежду на дальнейшую и плодотворную совместную работу.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов из-за своего дня рождения отказался приехать в Москву на парад Победы.

Он объяснил это тем, что 29 июня ему исполняется 63 года — возраст пророка Мухаммеда. По национальным традициям эту дату принято отмечать вместе с семьей и со всем народом, пояснили в пресс-службе президента республики.

Теги: Владимир Путин, поздравление, день рождения, Туркмения, президент
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