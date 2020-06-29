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Глава «РТ-Инвест» подал иск к журналисту Караулову из-за видео с YouTube

Андрей Шипелов
Андрей Шипелов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов подал в суд на журналиста Андрея Караулова и экс-депутата Госдумы VI созыва, экоактивиста Максима Шингаркина из-за видео, размещенного на YouTube. Об этом РБК сообщили в компании, уточнив, что иск предъявлен по итогам лингвистической экспертизы.

«Компания «РТ-Инвест» и генеральный директор Андрей Шипелов требуют признать озвученные заявления Караулова не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию», — пояснили в пресс-службе компании. Кроме того, «РТ-Инвест» требует обязать журналиста удалить видео и дать опровержение.

Ложным в компании считают тезис «о технологии строящихся заводов по термической переработке отходов в энергию». «По нашему мнению, на протяжении 50 минут Караулов целенаправленно вводит в заблуждение аудиторию своего YouTube-канала, искажая существующие факты», — сообщили в компании. Цель иска — «остановить тиражирование псевдонаучных утверждений», добавили там.

Факт подачи иска подтвердил РБК экоактивист Шингаркин.

«Я вчера сходил на почту, получил увесистую пачку бумаги. В ближайшие часы планирую написать письмо в компанию, запросить в электронном виде иск. Мы же не один раз про это говорили, несколько раз с Карауловым говорили», — сказал он.

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Андрей Шипелов

Караулов пояснил РБК, что самого иска еще не видел, только «слышал о нем». «У нас очень много было сюжетов на эту тему, это линия, которую мы ведем несколько месяцев. Заводы, которые они строят вокруг Москвы и по всей России, по технологиям, запрещенным в Европе, — это очень опасно для каждого из нас», — заявил журналист.

У РБК также есть копия иска «РТ-Инвест». Поводом для судебного разбирательства, как следует из документа, послужило видео под названием «Дожили?! Покупаем в Европе старые мусоросжигательные заводы?» от 27 апреля, опубликованное на YouTube-канале Караулова. На видео беседуют Караулов и Шингаркин.

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Андрей Шипелов

В частности, как говорится в иске, компания считает ложными утверждения о том, что «РТ-Инвест» «в два — два с половиной раза дороже» покупает заводы, которые уже в 2035 году будут запрещены в Европе, на деньги госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Также в исковом заявлении приводятся фрагменты беседы Караулова и Шингаркина о «геноциде населения Российской Федерации» компанией, который та совершает путем строительства мусоросжигательных заводов, а также заявления  о «горах» отходов, которые образовались в Сергиево-Посадском районе летом прошлого года по вине дочерней компании «РТ-Инвест».

Все эти сведения компания требует признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию.

Теги: новости, мусоропереработка, Андрей Караулов, Максим Шингаркин, РТ-Инвест
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