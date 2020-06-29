Глава «РТ-Инвест» подал иск к журналисту Караулову из-за видео с YouTube

Андрей Шипелов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов подал в суд на журналиста Андрея Караулова и экс-депутата Госдумы VI созыва, экоактивиста Максима Шингаркина из-за видео, размещенного на YouTube. Об этом РБК сообщили в компании, уточнив, что иск предъявлен по итогам лингвистической экспертизы.

«Компания «РТ-Инвест» и генеральный директор Андрей Шипелов требуют признать озвученные заявления Караулова не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию», — пояснили в пресс-службе компании. Кроме того, «РТ-Инвест» требует обязать журналиста удалить видео и дать опровержение.

Ложным в компании считают тезис «о технологии строящихся заводов по термической переработке отходов в энергию». «По нашему мнению, на протяжении 50 минут Караулов целенаправленно вводит в заблуждение аудиторию своего YouTube-канала, искажая существующие факты», — сообщили в компании. Цель иска — «остановить тиражирование псевдонаучных утверждений», добавили там.

Факт подачи иска подтвердил РБК экоактивист Шингаркин.

«Я вчера сходил на почту, получил увесистую пачку бумаги. В ближайшие часы планирую написать письмо в компанию, запросить в электронном виде иск. Мы же не один раз про это говорили, несколько раз с Карауловым говорили», — сказал он.