Росгвардейцы задержали руферов на крыше башни «Федерация»

Московский международный деловой центр «Москва-Сити» (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по г. Москве задержали пятерых руферов, пытавшихся попасть на крышу башни «Федерация». Об этом РБК заявили в пресс-службе управления Росгвардии по Москве.

«При обследовании служебных помещений на 84-м этаже сотрудники вневедомственной охраны обнаружили пятерых нарушителей. Ими оказались жители столицы в возрасте от 19 до 27 лет», — заявили там.

В пресс-службе отметили, что молодые люди заявили правоохранителям, что хотели пофотографировать виды Москвы на крыше небоскреба. Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции.

20 ноября 2019 года столичная полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК России (хулиганство), после того как группа руферов устроила драку с охранниками «Москва-Сити». Тогда один из охранников получил химические ожоги лица из-за распыленного перцового баллона.