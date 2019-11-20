Полиция завела дело после штурма руферами крыши башни в «Москва-Сити»

Полиция в Москве завела уголовное и административные дела в отношении нескольких руферов, проникших на крышу одной из башен делового комплекса «Москва-Сити» и устроивших драку с охраной. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России.

Как установили правоохранительные органы, неизвестные пытались вскрыть дверь на крышу здания, оказали сопротивление прибывшим сотрудникам охраны и распылили газ из баллончика. В результате один из охранников получил травмы и химические ожоги лица. На месте был задержан 28-летний ранее судимый мужчина, который, по его словам, пытался проникнуть на крышу для съемки фотосессии.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении остальных пятерых нарушителей в возрасте от 19 до 27 лет составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»

Инцидент произошел 18 ноября на крыше башни «Империя» (Пресненская набережная, дом 6), куда проникли около 20 человек, чтобы сделать фотографии. В результате руферы устроили драку с охранниками башни. Впоследствии нарушители порядка были задержаны. Телеканал РЕН ТВ отмечал, что всех задержанных руферов отпустили под обязательство о явке.