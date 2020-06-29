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В Москве выявили 782 новых заболевших COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 782 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 220 853 человек. Об этом сообщает оперативный штаб города.

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова уточнила, что с начала эпидемии в Москве вылечились от коронавируса более 148 тыс. пациентов. За последние сутки выздоровели 1007 человек.

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В Подмосковье зафиксировали 335 новых больных за сутки, всего в регионе подтвердили 57 269 случаев, сообщил Мособлштаб. Вылечились 34 322 заболевших, 875 умерли.

В России за время распространения коронавируса число больных превысило 641 тыс. человек, за сутки зарегистрировали 6 719 новых случаев.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус
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