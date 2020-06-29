Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 148 тыс.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки выздоровели 1007 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 148 102», — сказала вице-мэр.

По последним данным, с начала эпидемии в Москве выявили больше 220 тыс. заболевших. Из них умерли 3761 пациент. Всего в России зарегистрировали 634 437 зараженных, вылечились 9 073 человека.

Накануне врач анестезиолог-реаниматолог филиала военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко Олег Чихляев сообщил, что у добровольцев, на которых испытывают вакцину от коронавируса, пока не выявили негативных последствий для здоровья. На стадии клинических испытаний находится препарат, разработанный совместно с Министерством обороны, они начались 18 июня.