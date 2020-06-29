В Челябинской области возбудили уголовное дело после убийства хаски

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В Челябинске возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после убийства домашней собаки породы хаски. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Уголовное дело возбуждено по факту совершенного противоправного деяния по ч. 1 ст. 245 (жестокое обращение с животными). Уголовное дело возбуждено в отделе МВД России по Сосновскому району», — уточнила полиция.

Проводятся дальнейшие следственные действия.

Как сообщало агентство региональных новостей «Доступ», собаку убили 27 июня на карьере Челябинска, где ее выгуливала хозяйка. Хаски застрелил из ружья на глазах хозяйки и ее подруги мужчина, которому не понравилось, что пес побежал за уткой. Подозреваемого задержали в тот же день.