В Пермском крае проверят данные об убийстве экс-чиновником четырех собак

Минприроды Пермского края начало проверку после убийства четырех охотничьих собак, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное ведомство.

«Это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы не оставим его без должного внимания», — сказали в министерстве.

Хозяин убитых западно-сибирских лаек Ярослав Баронников рассказал порталу 59.ru, что собак застрелил бывший замминистра промышленности, предпринимательства и торговли края Виктор Усенко, который теперь является директором охотхозяйства «Глухарь». По его словам, Усенко стрелял из машины из-за того, что ему «не понравилось, что собаки лаяли».

Баронников сообщил, что при этом присутствовал районный охотинспектор Виктор Козлов. В Минприроды региона добавили, что в отношении инспектора проведут служебную проверку.

Хозяин собак отметил, что обратился в отделение МВД по Горнозаводскому городскому округу. «РИА Новости» подтвердили эту информацию в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по фактам и выясняют все обстоятельства», — сказали в ведомстве.