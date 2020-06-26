Во Владивостоке из-за непрекращающихся дождей затопило улицы

Во Владивостоке затопило улицы и начали сходить селевые потоки в результате непрекращающихся дождей. Об этом сообщает местный портал PrimaMedia.

Ливни привели к затруднениям в движении транспорта, превышению уровня воды, отключениям электричества и водоснабжения. Ливневая система не справляется с водой, из-за чего автомобили глохнут посреди улиц. Из берегов выходят местные реки.

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На некоторые автомагистрали сошли селевые потоки с сопок и возвышенностей. Как сообщает пресс-служба мэрии Владивостока зоны подтопления взяты под контроль городскими службами. Мобильные бригады регулярно чистят ливневки от мусора и грунта, открывают решетки и убирают последствия оползней.

При этом власти предупредили, что в течение дня 26 июня за 12 часов в городе может выпасть более 50 мм осадков.