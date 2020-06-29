Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
В России за сутки потушили 80 лесных пожаров Общество, 04:01 Эксперты назвали регионы с самым доступным жильем Общество, 03:29 Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона» Технологии и медиа, 03:26 Проценко ответил на данные о найденных возле больницы мешках для трупов Общество, 03:00 Врачи сообщили о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса Общество, 01:57 Пожарные спасли семерых человек из загоревшейся квартиры в Москве Общество, 01:34 Диетолог сообщила о связи шашлыка и развитием онкологии Общество, 01:16 Трамп заявил о «переигравшей» Обаму России Политика, 01:15 В Норильске восстановили электроснабжение после пожара на подстанции Общество, 00:50 В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки Общество, 00:36 Общественный штаб рассмотрел 12 сообщений о проблемах на голосовании Политика, 00:29 Число умерших от COVID-19 в мире превысило 500 тыс. человек Общество, 00:08 Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам Финансы, 00:00 Лукашенко назвал единственного союзника России Политика, 28 июн, 23:55
Общество ,  
0 

В России за сутки потушили 80 лесных пожаров

На территории России за минувшие сутки потушили 80 лесных. Об этом сообщает Лесоохрана, передает «РИА Новости».

Совокупная площадь потушенных лесов составила 2113 га. По состоянию на полночь 29 июня в стране было зафиксировано 246 лесных пожаров на площади более 165 тыс. га. Все эти возгорания активно тушат.

Самая серьезная обстановка с лесными пожарами сейчас на Чукотке — там зарегистрировано 14 очагов, огонь распространился по площади более 41 тыс. га.

СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров
Общество
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Ранее в июне стало известно, что Минприроды предлагает сократить так называемые «зоны контроля» — территории леса, где региональным властям разрешалось не тушить пожары из-за труднодоступности. Летом прошлого года на эти участки пришлось 90% всех лесных пожаров в стране.

Министерство готовит проект поправок в правила тушения лесных пожаров. На «зоны контроля» сейчас приходится почти половина всего лесного фонда России. По новым нормам их площадь не должна превышать 6%.

Теги: лесной пожар, Россия
Материалы по теме
СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров
Общество
Россия отправила самолеты-амфибии в Турцию для борьбы с лесными пожарами
Общество
Площадь лесных пожаров в России сократилась на 26%
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter