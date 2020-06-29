В России за сутки потушили 80 лесных пожаров

На территории России за минувшие сутки потушили 80 лесных. Об этом сообщает Лесоохрана, передает «РИА Новости».

Совокупная площадь потушенных лесов составила 2113 га. По состоянию на полночь 29 июня в стране было зафиксировано 246 лесных пожаров на площади более 165 тыс. га. Все эти возгорания активно тушат.

Самая серьезная обстановка с лесными пожарами сейчас на Чукотке — там зарегистрировано 14 очагов, огонь распространился по площади более 41 тыс. га.

Ранее в июне стало известно, что Минприроды предлагает сократить так называемые «зоны контроля» — территории леса, где региональным властям разрешалось не тушить пожары из-за труднодоступности. Летом прошлого года на эти участки пришлось 90% всех лесных пожаров в стране.