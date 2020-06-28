Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага

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Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. Об этом сообщает Би-би-си.

27 июня обе палаты парламента штата проголосовали за то, чтобы начать процесс изменения флага. В палате представителей 84 человека проголосовали «за» и 35 человек проголосовали «против», в сенате — 36 голосов «за» и 14 голосов «против». Если законопроект будет принят, то комиссия разработает новый флаг, за который проголосуют в ноябре этого года.

«Спор вокруг флага 1894 года стал таким же противоречивым, как и сам флаг, и пришло время положить ему конец. Если они [конгресс штата Миссисипи] пришлют мне законопроект, я его подпишу», — заявил губернатор штата республиканец Тэйт Ривз. Он добавил, что перед властями стоит задача объединить общество.

Символ Конфедерации представляет собой синий крест со звездами на красном фоне и рассматривается многими в США как расистский символ. Флаг использовался рабовладельческими Конфедеративными штатами Америки, которые проиграли в гражданской войне 1861–1865 годов.