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Мишустин разрешил проводить госзакупки в строительстве через конкурс

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Правительство России разрешило проводить государственные закупки в сфере строительства через открытый конкурс. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Раньше закупки в этой сфере проводились только в формате аукциона.

«Закупки в этой сфере исключаются из обязательного «аукционного перечня», что позволит проводить их как в формате аукциона, так и через открытый конкурс», — говорится в сообщении. Изменения, внесенные правительством в процедуру госзакупок в строительной сфере, направлены на привлечение к выполнению работ по государственным контрактам наиболее опытных и компетентных исполнителей, отметили в кабмине.

Также релевантный опыт подрядчика теперь будет учитываться за пять лет вместо трех. Кроме того, нельзя будет подтвердить квалификацию контрактами по сносу и капитальному ремонту. Вводится дифференцированный стоимостной порог — к квалификации подрядчика предъявляются дополнительные требования. Для федеральных проектов этот порог составит 10 млн руб., для региональных и муниципальных — 5 млн руб.

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В июне Минфин «с целью совершенствования порядка проведения закупок в сфере строительства» предложил внести изменения в несколько актов, включая «аукционный перечень». Министерство предложило разрешить заказчикам закупок проводить как аукцион, так и конкурс. Ведомство также скорректировало правила оценки заявок. Помимо этого, уточнялись требования к опыту участников закупки.

Опыт предполагалось оценивать с учетом ранее выполненных работ «в разрезе вида объекта строительства (линейный объект, особо опасный, уникальный объект или «обычный» объект), а также в разрезе вида ранее исполненного контракта» — контракт жизненного цикла, контракт «под ключ» или «обычный» договор строительного подряда.

Теги: госзакупки, строительство
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