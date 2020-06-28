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Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Фото: gov / VK
Фото: gov / VK

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Спрос на кредиты перешел к росту после провала из-за самоизоляции
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Господдержку получат те банки, которые предлагают займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля семьям, где есть как минимум один ребенок, медработникам и тем, кто сдал свою старую машину в счет уплаты первоначального взноса. Кредиты должны выдаваться на новые автомобили, сделанные в России.

«Для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25% от цены новой машины», — уточняет правительство.

Власти также увеличили максимальную стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, с 1 млн до 1,5 млн руб.

Ранее стало известно, что автокредитные банки стали лидерами по росту проблемных долгов. В апреле доля не погашенных в срок автокредитов вышла на максимум за три года и достигла 9,4%,

Теги: Михаил Мишустин, субсидии, автокредиты
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