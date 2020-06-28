СМИ узнали о состоявшемся эксперименте по применению «стаи» истребителей

В России состоялся эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

По информации одного из источников агентства, эксперимент проходил в реальных боевых условиях.

Другой источник в оборонной сфере подтвердил агентству характер состоявшихся испытаний и пояснил, что в боевом порядке (летчики называют его стаей или роем) в режиме реального времени между истребителями состоялся информационный обмен. В таком порядке информационно-управляющая система самолетов способна в автоматическом режиме обрабатывать данные, как своих датчиков, так и датчиков других бортов.

Собеседники агентства не назвали дату и место проведения эксперимента.

В феврале источники ТАСС сообщили, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету.