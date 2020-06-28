В Коми продлили режим ограничений из-за коронавируса до 14 июля

Режим ограничений, введенный в Республике Коми из-за пандемии коронавируса, будет продлен до 14 июля. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Уйба. Обращение главы региона размещено в официальной группе региона в соцсети «ВКонтакте».



«Сегодня я провел заседание республиканского штаба по коронавирусу. Проанализировали ситуацию, было очень бурное обсуждение. Несмотря на то, что было принято решение о продлении режима ограничений по 14 июля, мы ввели ряд послабляющих мер», — сказал Уйба.

По его словам, обсуждалась возможность возобновления работы организаций общественного питания при условии строгого соблюдения всех санитарных норм.

Помимо этого, в регионе планируется открыть детские трудовые лагеря для школьников, а также возобновить профессиональное переобучение безработных.

«Также разрешим проводить профилактические осмотры детей в медучреждениях, за исключением Воркуты и Усинска, оказывать плановую медицинскую помощь в амбулаторных условиях», — отметил Уйба.

Он также добавил, что заработают стоматологические кабинеты.

14 мая жителям Коми разрешили выходить на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Коми выявлено 3173 случаев заражений вирусом. Выздоровели 1501 человек. Умерли 30 человек.