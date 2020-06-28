Саудовские пограничники открыли предупредительный огонь по катерам Ирана

Саудовские пограничники открыли предупредительный огонь по иранским катерам, нарушившим территориальные воды королевства. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление пограничной службы Саудовской Аравии.

Как говорится в коммюнике, инцидент произошел в минувший четверг. Патрули зафиксировали три лодки-нарушителя, следовавшим под иранским флагом.

В результате саудовская сторона направила им несколько сигналов с требованием остановиться. Однако катера игнорировали команды и покинули территориальные воды после того, как был открыт предупредительный огонь.

В заявлении добавляется, что погранслужба «не допустит никаких нарушений в водах королевства».

В середине октября 2019 года по нефтяному танкеру Ирана, находящемуся в Красном море, были нанесены два ракетных удара. Инцидент произошел в 60 милях (96,5 км) от города Джидда в Саудовской Аравии. В результате были повреждены два нефтяных отсека, что привело к утечке нефти в море. Никто из членов экипажа не пострадал.

Как сообщало агентство ISNA, инцидент мог быть связан с террористической атакой.