Саудовская Аравия опровергла свою причастность к атаке на иранский танкер

Министр королевства заявил, что его страна не совершает подобных атак, и предложил дождаться выяснения обстоятельств

Фото: Iranian Oil Ministry, SHANA / AP

Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на брифинге для журналистов, организованном РФПИ накануне визита президента России Владимира Путина в королевство, исключил причастность своей страны к инциденту с иранским танкером в Красном море.

11 октября стало известно, что на судне Sabiti произошло два взрыва, когда оно находилось примерно в 100 км от порта Джидда. В результате оказались повреждены два нефтяных отсека, откуда произошла утечка.

«Конечно, нет. Мы не действуем таким образом», — заявил министр. Его слова передает корреспондент РБК.

«Мы таким не занимаемся. Кроме того, по этой ситуации идет противоречивая информация. Одни говорят, что не было ударов, другие — что есть разлив нефти, третьи — что нет разлива. Так что история пока не очень понятна. Но что я могу сказать, мы таким не занимаемся», — ответил аль-Джубейр.

Объясняя, почему саудовская сторона возложила на Тегеран ответственность за атаки дронов на объекты нефтяной компании Saudi Arabia 14 сентября, министр сказал, что это было сделано, так как «ракеты и дроны были произведены в Иране и мы знаем, что удары наносились с севера, а не с юга». «Мы обратились с просьбой к ООН провести расследование и надеемся, что другие страны присоединятся к этому расследованию. И когда оно будет закончено, мы посмотрим», — заявил он.

Иранское издание Press TV изначально сообщало, что причиной взрывов на танкере в Красном море могли быть ракетные удары по судну. Однако иранские власти позже не стали придерживаться этой версии, оставив формулировку «подозрительные взрывы». Именно так случившееся объяснил представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. В интервью Press TV он пообещал ответить на «пиратство и бандитизм в нейтральных водах». Шамхани также указал, что на основании фото и видеоматериалов можно понять, что в действительности произошло на танкере, однако возможных виновников называть не стал. По его словам, окончательные выводы должна сделать специальная комиссия.