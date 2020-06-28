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Общество ,  
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Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В 17:00 (мск) пропавшие обнаружены и подняты на борт вертолета, состояние здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Пропавшие были доставлены в аэропорт Геленджика и переданы медикам. 

Об исчезновении мужчины и мальчика стало известно 27 июня.

В их поиске принимали участие 14 человек и шесть единиц техники. К спасательным работам также привлекли вертолет Ми-8 МЧС России и оперативную группу анапского пожарно-спасательного гарнизона.

Теги: Анапа, Черное море, отдыхающие
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Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой
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