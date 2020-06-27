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На военном полигоне в Ленобласти произошел крупный пожар

Крупный природный пожар произошел на территории военного полигона Кирилловский в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, площадь пожара составила 20 га. Активное горение происходило на площади 2 га. На остальной территории наблюдалось очаговое тление.

На место происшествия прибыла совместная группировка в количестве 154 человек и 32 единицы техники. Также для тушения пожара привлекли вертолет Ми-8. Главное управление МЧС России по Ленинградской области создало штаб. Спасателям удалось не допустить распространения огня на ближайший населенный пункт. 

13 июня произошел пожар в ангаре, расположенном во Всеволжском районе Ленинградской области. Огонь распространился на площади 500 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Теги: Ленинградская область, пожар, полигон
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