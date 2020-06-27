В РПЦ сообщили об отношении к дискриминации сексуальных меньшинств

Митрополит Волоколамский Иларион (Фото: hilarion.ru)

Русская православная церковь (РПЦ) отрицательно относится к дискриминации трансгендеров и других сексуальных меньшинств. Об этом в программе «Церковь и мир» в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы ведь выступаем не за то, чтобы какие-то люди подвергались гонениям за свой образ жизни. Мы в церкви выступаем за то, чтобы не размывались те абсолютные нравственные нормы, на которых веками строилась жизнь людей», — сказал Иларион.

По его мнению, России разрушение традиционных ценностей не грозит: в стране сохранится деление на мужчин и женщин, классический семейный уклад.

При этом Иларион отметил, что трансгендеры и представители сексуальных меньшинств в России не будут подвергаться каким-то гонениям. «Но этот образ жизни не будет пропагандироваться, как это происходит сейчас на Западе», — добавил он.