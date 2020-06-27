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Макрон подтвердил скорый приезд в Россию

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Jack Hill / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается приехать в Россию. Об этом он написал в Twitter в субботу.

«Доверительный диалог, начатый с президентом Путиным в Брегансоне, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, в том числе таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы движемся вперед, и скоро я приеду в Россию», — написал Макрон.

Свое заявление французский лидер сделал после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. 26 июня Кремль опубликовал стенограмму беседы двух президентов, в которой приводились слова Макрона о намерении посетить Россию с официальным визитом в конце лета, если позволит эпидемиологическая обстановка.

В ходе переговоров лидеры, в частности, обсуждали 75-летние Победы во Второй мировой войне. Макрон отметил, что во Франции чтят жертву советского народа в борьбе с фашизмом.

Теги: Эмманюэль Макрон, Франция, Россия
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