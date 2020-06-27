Памфилова попросила считать наблюдателей на голосовании партнерами
Наблюдателей на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию следует воспринимать как партнеров и реагировать на выявляемые ими недоработки с благодарностью. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, сообщает ЦИК в Twitter.
Памфилова также отметила необходимость разграничивать работу наблюдателей и журналистов. Представители СМИ, по ее словам, могут только освещать ход голосования, не вмешиваясь в работу комиссии.
Как передает «РИА Новости» слова Памфиловой, на голосовании сейчас работают около 500 тыс. наблюдателей. Присоединиться к ним можно до 30 июня. «Не отбивайте им руки, это молодежь в основном, наш актив гражданский», — добавила Памфилова, попросив «не обижаться» на наблюдателей.
Общая явка на всероссийское голосование по поправкам на утро 27 июня составила 19,49%. Всего проголосовали 21 171 137 человек, учитывая дистанционное голосование.