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Поправки в Конституцию ,  
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Памфилова попросила считать наблюдателей на голосовании партнерами

Консультант Союза африканских дипломатов в России, сотрудник посольства Замбии Ангесса Дуга Чала (слева) и руководитель Ассоциации содействия развитию молодежи Афганистана Мохаммад Тамим Эхлас (справа) во время работы иностранных экспертов-наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Консультант Союза африканских дипломатов в России, сотрудник посольства Замбии Ангесса Дуга Чала (слева) и руководитель Ассоциации содействия развитию молодежи Афганистана Мохаммад Тамим Эхлас (справа) во время работы иностранных экспертов-наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Наблюдателей на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию следует воспринимать как партнеров и реагировать на выявляемые ими недоработки с благодарностью. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, сообщает ЦИК в Twitter.

Памфилова также отметила необходимость разграничивать работу наблюдателей и журналистов. Представители СМИ, по ее словам, могут только освещать ход голосования, не вмешиваясь в работу комиссии.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Как передает «РИА Новости» слова Памфиловой, на голосовании сейчас работают около 500 тыс. наблюдателей. Присоединиться к ним можно до 30 июня. «Не отбивайте им руки, это молодежь в основном, наш актив гражданский», — добавила Памфилова, попросив «не обижаться» на наблюдателей.

Общая явка на всероссийское голосование по поправкам на утро 27 июня составила 19,49%. Всего проголосовали 21 171 137 человек, учитывая дистанционное голосование.

Теги: ЦИК, голосование, Элла Памфилова
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