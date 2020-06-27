На Аляске нашли останки погибших при крушении самолета в 1952 году

Фото: Senior Airman Jonathan Valdes Montijo / U.S. Air Force / AP

Во время раскопок на леднике Колони, расположенном в Аляске, обнаружили новые останки погибших в авиакатастрофе военного самолета C-124 Globemaster в 1952 году. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на военных.

Поиски погибших начались в 2012 году, тогда военные обнаружили обломки самолета. На данный момент специалисты опознали останки девяти человек и собираются продолжить поиски.

Вместе с останками на леднике обнаружили фигурку Будды, летный костюм, несколько почтовых марок и график месс на 1952 год в церкви в Вашингтоне.

Самолет летел из Вашингтона на Аляску, на его борту на момент крушения находились 41 пассажир и 11 членов экипажа.