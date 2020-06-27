В Москве за сутки выявили минимум новых случаев COVID-19 с начала апреля

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Коронавирусную инфекцию за последние сутки выявили у 750 жителей столицы, это самый низкий показатель с начала апреля. Об этом сообщили в оперштабе.

«43,6% новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% — от 46 до 65 лет, почти 12% — от 66 до 79 лет, 4,7% — старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 6,5% среди новых заболевших — дети.

Всего от вируса вылечились 146 тыс. москвичей, 1852 человека за последние сутки. Умерли за последние сутки 20 человек.