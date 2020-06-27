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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выявили минимум новых случаев COVID-19 с начала апреля

Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Коронавирусную инфекцию за последние сутки выявили у 750 жителей столицы, это самый низкий показатель с начала апреля. Об этом сообщили в оперштабе.

«43,6% новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% — от 46 до 65 лет, почти 12% — от 66 до 79 лет, 4,7% — старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 6,5% среди новых заболевших — дети.

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Всего от вируса вылечились 146 тыс. москвичей, 1852 человека за последние сутки. Умерли за последние сутки 20 человек.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова 26 июня заявила, что из 90 тыс. протестированных на антитела к коронавирусу они обнаружились у 20%, таким образом у них сформировался иммунитет.

Всего в России 27 июня зарегистрировали более 627 тыс. зараженных. За сутки выявили 6852 заболевших. 188 человек умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: COVID-19, коронавирус, Москва
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