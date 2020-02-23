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Совладелец «Крошки-Картошки» опроверг данные о попытке подкупить гаишника

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Совладелец и сооснователь сети ресторанов «Крошка-Картошка» Андрей Конончук в разговоре с РБК опроверг обвинение в даче взятки. «Ничего подобного не было, даже не представляю, о чем вы говорите», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Конончук за рулем автомобиля Rolls Royce Cullinan заехал за стоп-линию, после чего был остановлен сотрудниками ГИБДД. По данным канала, бизнесмен попытался дать инспекторам взятку в размере 5 тыс. руб., а после отказа положил деньги на сиденье и уехал.

Инцидент произошел 20 февраля в Москве на улице Куусинена, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала и Mash, ранее Конончук был лишен водительских прав на два года, срок этого наказания истекает в марте.

В пресс-службах ГУ МВД России по Москве и столичного УГИБДД РБК заявили, что не располагают информацией о случившемся.

Российская сеть кафе быстрого питания «Крошка-Картошка» основана в 1998 году бизнесменами Андреем Конончуком и Виталием Науменко. В настоящий момент компании принадлежат более 300 ресторанов в России и странах СНГ.

Теги: новости РБК, взятка, ГИБДД
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