В 91-й день рождения умер создатель логотипа Нью-Йорка

Американский графический дизайнер Милтон Глейзер умер в свой 91-й день рождения в Нью-Йорке на Манхэттене. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его жену Ширли.

Причиной смерти стал инсульт. Также дизайнер страдал от почечной недостаточности.

«Мистер Глейзер привнес остроумный, причудливый, повествовательный рисунок в коммерческое искусство, когда в рекламе преобладали строгие ограничения модернизма», — говорится в сообщении издания.

Глейзер известен как один из основателей журнала New York Magazine, а также как дизайнер, повлиявший на визуальную культуру в 1960-х и 1970-х с помощью ярких плакатов, журналов и обложек книг, в том числе постера Боба Дилана 1967 года и логотипа I love NY.