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Умер артист балета и педагог Большого театра Николай Фадеечев

Николай Фадеечев
Николай Фадеечев (Фото: Николай Саховский / РИА Новости)

Скончался народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Большого театра в Москве Николай Фадеечев, сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Николай Борисович скончался сегодня утром от сердечной недостаточности в больнице», — указала пресс-служба.

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Фадеечев родился 27 января 1933 года в столице. Закончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии). В 1952 году он пришел на работу в балетную труппу Большого театра, где танцевал следующие 25 лет.

В 1956-м Фадеечев с балетом «Жизель» принял участие в лондонских гастролях Большого театра, это были первые гастроли театра в английской столице. Позже Фадеечева вместе с танцовщицей Майей Плисецкой пригласили на сольные роли в Парижскую оперу (сейчас — Опера Гарнье), они стали первыми советскими артистами, кто получил такое приглашение. Кроме того, Фадеечев много гастролировал за рубежом, в том числе работал в Италии, Англии, США, Канаде, на Кубе, в Дании.

В 1959 году Фадеечеву присвоили почетное звание заслуженного артиста РСФСР, позднее он стал народным артистом РСФСР и СССР.

В 1977 году Фадеечев сменил работу танцовщиком на преподавание в Большом театре. Как педагог, Николай Фадеечев наставлял известных артистов театра, под его руководством занимались Николай Цискаридзе, Руслан Скворцов, Сергей Филин. В 2019 году Фадеечеву вручили премию «Золотая маска» за вклад в развитие театрального искусства.

Теги: Большой театр, смерть, новости
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