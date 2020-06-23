Умер артист балета и педагог Большого театра Николай Фадеечев

Николай Фадеечев (Фото: Николай Саховский / РИА Новости)

Скончался народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Большого театра в Москве Николай Фадеечев, сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Николай Борисович скончался сегодня утром от сердечной недостаточности в больнице», — указала пресс-служба.

Фадеечев родился 27 января 1933 года в столице. Закончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии). В 1952 году он пришел на работу в балетную труппу Большого театра, где танцевал следующие 25 лет.

В 1956-м Фадеечев с балетом «Жизель» принял участие в лондонских гастролях Большого театра, это были первые гастроли театра в английской столице. Позже Фадеечева вместе с танцовщицей Майей Плисецкой пригласили на сольные роли в Парижскую оперу (сейчас — Опера Гарнье), они стали первыми советскими артистами, кто получил такое приглашение. Кроме того, Фадеечев много гастролировал за рубежом, в том числе работал в Италии, Англии, США, Канаде, на Кубе, в Дании.