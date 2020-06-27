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Путин поздравил выпускников школ и вузов

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов, передает пресс-служба Кремля.

«Выпускной — это особенный, неповторимый день. Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где все будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся, раскроются ваши знания, способности, лучшие черты — и в предстоящей работе и в дальнейшей учебе», — говорится в обращении Путина.

Всероссийский онлайн-выпускной предложили сделать ежегодным
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент отметил, что конец учебного года выдался сложным из-за эпидемии коронавируса. При этом он добавил, что преподаватели, ученики и их близкие «сработали как единая команда». Путин также пожелал выпускникам найти свое призвание и «свой особенный, ни на кого не похожий путь».

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил сделать ежегодным всероссийский онлайн-выпускной, который в этом году пройдет в таком формате из-за пандемии коронавируса. По словам министра, онлайн-выпускной можно проводить в дополнение к традиционным торжествам по случаю окончания школы.

Теги: Владимир Путин, школа, выпускники
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