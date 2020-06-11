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Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн

На фоне общего спада акции высокотехнологичных компаний продолжают расти в цене

Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья капитализация достигла показателя в $1,5 трлн. Это произошло в ходе очередных торгов на бирже NASDAQ. Стоимость акции Apple выросла до $352, Microsoft — до $196.

Выросла капитализация и других технологических гигантов. У Amazon она достигла $1,3 трлн, у Alphabet (владеет Google)— $1 трлн.

Как отмечает Barrons’s, рекордный рост акций этих четырех компаний происходит на фоне снижения основных индексов. Так, индекс S&P 500 упал на 0,5%, а Dow Jones на 1%.

Издание указывает, что росту акций Apple и Microsoft поспособствовал кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции и протестами в США. Бумаги высокотехнологичных компаний рассматриваются инвесторами как достаточно безопасные с точки зрения сохранения средств.

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Фото: Gene J. Puskar / AP

Компании выиграли от распространения коронавируса. Amazon получил выгоду от закрытия обычных магазинов и распространения электронной торговли, технологии Microsoft понадобились для перевода работников на удаленку, а Alphabet разбогател на рекламе. Что же касается Apple, то энтузиазм инвесторов связан в том числе с предстоящим выходом 5G iPhone.

Издание MacRumors также отмечает, что в последнее время Apple активно практиковала обратный выкуп своих акций, что способствовало росту стоимости ценных бумаг компании.

Автор: Артем Филипенок
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