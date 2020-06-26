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Суд в Москве заочно арестовал уехавшего на Украину журналиста Муждабаева

Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев (Фото: ayder.muzhdabaev / Facebook)

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске журналиста Айдера Муждабаева. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«Названная мера пресечения в отношении Муждабаева избрана на два месяца с момента задержания на территории России либо с момента его экстрадиции на территорию России», — сказала Морозова.

Муждабаева обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Ранее СК объявил в розыск Айдера Муждабаева.

СК объявил в розыск уехавшего на Украину журналиста Айдера Муждабаева
Общество
Айдер Муждабаев

СК установил, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети Facebook два текста, которые «содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова».

Журналист начал карьеру на территории России. Он также являлся одним из авторов доклада «Путин. Война», который был составлен на основе данных застреленного в 2015 году Бориса Немцова и других оппозиционных политиков и экспертов.

Муждабаев переехал на Украину в 2015 году. Сейчас он работает заместителем генерального директора крымско-татарского телеканала ATR, базирующегося на территории Украины. В 2016 году ему выдали украинский паспорт.

«Это сфабрикованное дело, одно в ряду дел против крымских татар Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова, Ленура Ислямова, меня и еще нескольких человек. Там нечего комментировать, это попытка России запугать крымских татар», — сказал РБК Муждабаев, комментируя обвинения.

Джемилев, Чубаров и Ислямов — руководители и участники «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещена в России). Другие члены «Меджлиса» были также признаны виновными в организации массовых беспорядков и участии в них.


 

Теги: журналист, Терроризм, Украина, новости
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