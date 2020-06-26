Суд в Москве заочно арестовал уехавшего на Украину журналиста Муждабаева
Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске журналиста Айдера Муждабаева. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
«Названная мера пресечения в отношении Муждабаева избрана на два месяца с момента задержания на территории России либо с момента его экстрадиции на территорию России», — сказала Морозова.
Муждабаева обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Ранее СК объявил в розыск Айдера Муждабаева.