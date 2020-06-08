В Свердловской области отменили часть ограничений на работу магазинов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил режим повышенной готовности, разрешив работу магазинов площадью менее 400 кв. м с отдельным входом с улицы. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

«Предельное число посетителей тех организаций сферы услуг, работа которых разрешена, должно рассчитываться исходя из нормы в 4 кв. м на одного человека», — уточняется в сообщении.

Глава региона также возобновил работу санаториев-профилакториев с лицензией на осуществление медицинской деятельности.

В то же время на территории области продолжит действовать масочный режим и режим социального дистанцирования. До 15 июня продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.