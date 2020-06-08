Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 13:45
В Свердловской области отменили часть ограничений на работу магазинов Общество, 20:43 Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире Общество, 20:41 В АТОР заявили о «неотвратимо приближающемся» зарубежном отдыхе Общество, 20:37 Исполнительный директор ivi проработал в компании всего месяц Технологии и медиа, 20:37 «Зенит» отреагировал на информацию об уходе Ивановича Спорт, 20:32 Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами Микеланджело и Тициана Общество, 20:12 Майнеры стали реже продавать биткоины. Почему это плохо для инвесторов Крипто, 20:00 Синоптик предупредила о понижении температуры в Москве к выходным Общество, 19:56 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 июня Общество, 19:56 Россию за месяц покинули все чемпионы мира по футболу Спорт, 19:51 Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения Экономика, 19:50 Прокуратура Нидерландов рассмотрела несколько сценариев крушения MH17 Общество, 19:46 Глава Минкомсвязи оценил риски утечек данных из единого регистра Общество, 19:46 В Ненецком автономном округе разлилось 10 т нефтепродуктов Бизнес, 19:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Свердловской области отменили часть ограничений на работу магазинов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил режим повышенной готовности, разрешив работу магазинов площадью менее 400 кв. м с отдельным входом с улицы. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

«Предельное число посетителей тех организаций сферы услуг, работа которых разрешена, должно рассчитываться исходя из нормы в 4 кв. м на одного человека», — уточняется в сообщении.

Глава региона также возобновил работу санаториев-профилакториев с лицензией на осуществление медицинской деятельности.

В то же время на территории области продолжит действовать масочный режим и режим социального дистанцирования. До 15 июня продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Общество
Екатеринбург

Куйвашев 1 июня на неделю продлил ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что у него «вариантов не было», поскольку ежедневно в области выявляют более 200 новых случаев.

За последние сутки, по данным оперативного штаба, в регионе зафиксировали 249 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в Свердловской области с начала эпидемии выявлено 7 668 случаев коронавируса, 3 273 пациентов выздоровели, общее число летальных исходов составляет 43.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Свердловская область, магазины, ограничения, коронавирус
Материалы по теме
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Общество
В Свердловской области выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Общество
Роспотребнадзор предложил главе Свердловской области не смягчать карантин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter