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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп назвал смертность от COVID-19 в США одной из самых низких в мире

Фото: Mike Lawrie / Getty Images
Фото: Mike Lawrie / Getty Images

В США смертность от коронавируса на данный момент является одной из самых низких в мире. Об этом написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Смертность от коронавируса значительно снизилась. Уровень смертности — один из самых низких в мире. Наша экономика наверстает упущенное и не остановится. «Угли» или вспышки будут потушены по мере необходимости!» — отметил он.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии зафиксировали 124 415 летальных исходов от коронавирусной инфекции. В Нью-Йорке зафиксировали наибольшее число смертей — 31,3 тыс., в Нью-Джерси — 14,8 тыс., Массачусетсе — 7,9 тыс.

На сайте университета также опубликованы данные, которые показывают, что самый высокий уровень смертности на 100 тыс. населения — в Великобритании, где на такое количество жителей приходится 64,9 смертей. На втором месте находится Испания — 60,6 смертей. США занимают третье место — 37,2 смертей на 100 тыс. населения.

В то же время The USA Today сообщил, что число случаев заболевания коронавирусом в США продолжает расти, и эксперты прогнозируют 180 тыс. летальных исходов к октябрю. Так, Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон опубликовал 24 июня модель с прогнозом от 159 497 до 213 715 смертей по всей стране.

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Фото: Drew Angerer / Getty Images

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране 23 июня выявили 37 667 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий показатель ежедневного прироста заболеваемости с 22 апреля, когда было выявлено 37 144 тыс. случаев.

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса с начала пандемии — 2 422 310 заболевших. На втором месте — Бразилия (1 228 114 случаев), на третьем — Россия (613 994 случая).

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Источник: JHU
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Теги: Дональд Трамп, США, коронавирус, смертность
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