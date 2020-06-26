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Политика ,  
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В конгрессе проголосуют по вопросу превращения Вашингтона в 51-й штат США

Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосует по вопросу создания из города Вашингтон отдельного штата. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает телеканал телеканала Fox News.

«Мы исправим эту несправедливость, которая противостоит нашей демократии», — сказала она, говоря о предстоящем голосовании.

Как отметила Пелоси, жители округа Колумбия платят налоги, служат в армии и способствуют «экономической жизнеспособности» США, однако у них нет права на участие в голосовании.

Авторами инициативы проведения голосования стали конгрессмены из Демократической партии. На сегодняшний день американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из штатов, что не дает жителям города права избирать своих представителей в федеральный конгресс.

Чтобы закон вступил в силу, его должны поддержать обе палаты парламента США, а затем — утвердить президент страны. Если это произойдет, то Колумбия станет 51-м штатом США.

Ранее, в ноябре 2016 года, жители округа Колумбия на референдуме, который состоялся одновременно с выборами президента США, проголосовали за изменение статуса округа на штат. За изменение административного статуса проголосовали 86% округа Колумбия, а против высказались 14% жителей.

Материал дополняется

Теги: Палата представителей США, Вашингтон, Колумбия, голосование
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