В Вашингтоне продлили комендантский час из-за погромов во время протестов

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер продлила в городе комендантский час. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, он будет действовать с 23:00 среды, 3 июня, до 06:00 четверга по местному времени (с 18:00 4 июня по 01:00 5 июня мск). Причиной стали продолжающиеся беспорядки в ходе протестов, начашихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

«Я должна воспользоваться своими полномочиями, чтобы продолжить, но сократить введение комендантского часа с тем, чтобы обеспечить безопасность людей и имущества в округе Колумбия», — сказала мэр.

Нарушение наказывается штрафом в размере $300 или арестом на срок до десяти суток. От соблюдения комендантского часа освободили медиков, представителей прессы и ряд других работников.