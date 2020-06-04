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В Вашингтоне продлили комендантский час из-за погромов во время протестов

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер продлила в городе комендантский час. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, он будет действовать с 23:00 среды, 3 июня, до 06:00 четверга по местному времени (с 18:00 4 июня по 01:00 5 июня мск). Причиной стали продолжающиеся беспорядки в ходе протестов, начашихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

«Я должна воспользоваться своими полномочиями, чтобы продолжить, но сократить введение комендантского часа с тем, чтобы обеспечить безопасность людей и имущества в округе Колумбия», — сказала мэр.

Нарушение наказывается штрафом в размере $300 или арестом на срок до десяти суток. От соблюдения комендантского часа освободили медиков, представителей прессы и ряд других работников.

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Комендантский час действовал в Вашингтоне с 1 июня, однако начинался в 19:00 по местному времени. Начальник полиции Питер Ньюшам заявил, что это очень эффективно снизило уровень насилия, передает NBC Washington.

Подобные меры ввели в десятках городов США в связи с протестами, причиной которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая. Полицейский во время задержания надавил ему коленом на горло, впоследствии Флойд умер в больнице. Протесты сопровождаются погромами и грабежами.

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп может использовать армию для подавления беспорядков, если того потребует ситуация. Глава государства выразил надежду, что с этим справится Национальная гвардия и полиция. Во время протестов возле Белого дома, которые прошли 3 июня по местному времени, протестующих заблокировала военная техника.

Теги: Вашингтон, протесты, комендантский час
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