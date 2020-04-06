Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.

«Получено подтверждение из морга. Павел погиб», — написал Остриков. По его словам, Петель пропал без вести 4 апреля. Утром он поехал в Московскую область в миграционный центр Сахарово на Варшавском шоссе, чтобы подать документы на патент для работы, так как не имел российского гражданства.

Днем он написал, что успешно подал документы и собирается на машине ехать обратно в Москву. После этого блогер больше не выходил на связь, не появлялся в сети.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, 4 апреля на 38-м километре Симферопольского шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии погибли три человека, еще один пострадал.