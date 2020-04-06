Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье Общество, 09:39 Власти включили химчистки и нянь в число пострадавших от вируса отраслей Экономика, 09:31 Глава Подмосковья сообщил о 80 новых больных с подозрением на коронавирус Общество, 09:29 Смолов объяснил возвращение в Россию желанием быть с семьей Спорт, 09:21 В Приморье введут систему электронных пропусков Общество, 09:20 АТОР попросила отсрочить выплаты по аннулированным турам до 2022 года Бизнес, 09:14 В Иркутской области отправят на карантин прибывших из Москвы и Петербурга Общество, 09:05 Глава UFC подтвердил срыв боя Нурмагомедова с Фергюсоном Спорт, 09:02 Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина Экономика, 09:00 Почему банковским сотрудникам стоит ждать массовых сокращений — Bloomberg Pro, 08:59 ФНС назвала компании и ИП с правом моратория на банкротство Экономика, 08:56 МИД отреагировал на слова министра Швеции об атаке «российских троллей» Политика, 08:54 В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента Общество, 08:47 ФАС предложила запретить софт со скрытой функцией замедления батареи Технологии и медиа, 08:30
Общество ,  
0 

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.

«Получено подтверждение из морга. Павел погиб», — написал Остриков. По его словам, Петель пропал без вести 4 апреля. Утром он поехал в Московскую область в миграционный центр Сахарово на Варшавском шоссе, чтобы подать документы на патент для работы, так как не имел российского гражданства.

Днем он написал, что успешно подал документы и собирается на машине ехать обратно в Москву. После этого блогер больше не выходил на связь, не появлялся в сети.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, 4 апреля на 38-м километре Симферопольского шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии погибли три человека, еще один пострадал.

По данным «РЕН-ТВ», машина, на которой ехал Петель, на большой скорости врезалась в стоявшую фуру. Телеканал приводит видеозапись с места ДТП. На кадрах видно, что белый Mercedes почти заехал под грузовик.

Павел Петель был известен благодаря своему эпатажному образу. Он вел блог в Instagram и на YouTube о новинках в сферах моды и красоты. Нередко Петель представал в них в образе гламурной женщины.

Теги: Московская область, ДТП, смерть, блогер, новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter