На канале имени Москвы столкнулись два теплохода

В районе города Яхрома на канале им. Москвы произошло столкновение двух теплоходов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Представитель главка уточнил, что инцидент случился в 10:45.

«Произошло касание, теплоходы «Новокуйбышевск» и «Нижний Новгород», пострадавших нет. Теплоходы после проведения соответствующих процедур разошлись», — отметили в управлении МВД.

По данным «РИА Новости», в сумме на борту двух кораблей находились 190 пассажиров. Источник агентства в экстренных службах сказал, что теплоходы столкнулись и у них, по предварительным данным, незначительные повреждения. Причины случившегося выясняются, на судоходство ЧП не повлияло, сообщили агентству в пресс-службе МЧС.

Как сообщает источник РЕН ТВ, у грузового «Новокуйбышевска» поврежден один из бортов, у пассажирского «Нижнего Новгорода» поцарапано покрытие и потеряны две буквы в названии. Причиной аварии, по словам собеседника телеканала, могла стать неопытность первого помощника капитана пассажирского судна.