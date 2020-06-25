После замеченной калининградским губернатором свадьбы начали проверку

Антон Алиханов (Фото: Global Look Press)

В Калининградской области начали проверку, после того как губернатор региона Антон Алиханов заметил свадебный банкет в одном из ресторанов в Багратионовском районе. Об этом РБК заявили в пресс-службе главы области.

«Губернатор ехал мимо, увидел скопление людей, попросил водителя остановиться, надел маску, спросил у людей, что там происходит. Название уточнить я вам не могу, потому что там сейчас проверка ведется, это один из крупных гостиничных центов», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что данные переданы в Роспотребнадзор и Следственный комитет.

Начальник пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков сообщил порталу «Калининград.Ru», что Алиханов потребовал прекратить торжество, поскольку заведения не могут проводить массовые мероприятия.

11 июня в регионе продлили до особого распоряжения запрет на проведение развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий.

По последним данным оперштаба, в Калининградской области выявили 2373 случая заражения коронавирусом, 37 человек умерли.