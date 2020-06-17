Калининградский губернатор анонсировал отмену обсервации для туристов

Двухнедельную обсервацию, обязательную для прибывающих в Калининградскую область, планируют отменить с 22 или 24 июня. Об этом сообщил в Instagram губернатор региона Антон Алиханов.

«В ближайшее время (ориентир 22–24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее двух ночей)», — написал он.

Он отметил, что обсуждается необходимость предоставления прибывающими справки об отсутствии коронавируса. В те же даты планируется открытие летних веранд ресторанов.

Алиханов напомнил, что обсервация не обязательна для прибывающих из других регионов, если они являются жителями области, владеют недвижимостью или арендовали квартиру или дом.