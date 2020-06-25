Токаев снял с поста заболевшего коронавирусом министра здравоохранения

Елжан Биртанов (Фото: depzdrav.gov.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заразившегося коронавирусом министра здравоохранения страны Елжана Биртанова. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Указом главы государства Биртанов Елжан Амантаевич освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

На посту министра здравоохранения Биртанова сменил Алексей Цой. Ранее он занимал должности вице-министра здравоохранения Казахстана, руководителя медицинского центра управления делами президента Казахстана. С июня 2020 года стал временно исполняющим обязанности министра здравоохранения.

Ранее, 14 июня, стало известно, что Елжан Биртанов заразился коронавирусом и был госпитализирован.