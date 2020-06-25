В Москве за сутки выявили 885 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали у 885 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в Москве зарегистрировали 217 791 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 142 194 человека, скончались 3 669.

В Подмосковье коронавирус за сутки диагностировали у 467 человек. Таким образом, общее число заболевших в Московской области составило 55 853 человека.

В целом по России за минувшие сутки выявили 7 113 новых заболевших. Общее число заразившихся COVID-19 в стране достигло 613,9 тыс. человек.