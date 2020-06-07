Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

Виктор Томенко (Фото: Андрей Каспришин / РИА Новости)

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене части ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Согласно новой редакции документа, в регионе отменяется режим самоизоляции для прибывающих в регион. Для всех жителей, кроме граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, отменяются ограничения по выходу из дома.

Граждане могут заниматься спортом на воздухе по одному или по двое, а также на открытых площадках под руководством тренера, сообщили в правительстве. При этом занимающиеся спортом в группе должны соблюдать дистанцию не менее пяти метров. Кроме того, в Алтайский крае отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих из других регионов.

Также в регионе разрешается торговля непродовольственными товарами, работа салонов красоты и парикмахерских и деятельность санаторно-курортных организаций, указали в правительстве.

При этом в Алтайском крае сохраняется обязательный режим ношения масок и перчаток, говорится в сообщении.