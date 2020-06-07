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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

Виктор Томенко
Виктор Томенко (Фото: Андрей Каспришин / РИА Новости)

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене части ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Согласно новой редакции документа, в регионе отменяется режим самоизоляции для прибывающих в регион. Для всех жителей, кроме граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, отменяются ограничения по выходу из дома.

Граждане могут заниматься спортом на воздухе по одному или по двое, а также на открытых площадках под руководством тренера, сообщили в правительстве. При этом занимающиеся спортом в группе должны соблюдать дистанцию не менее пяти метров. Кроме того, в Алтайский крае отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих из других регионов.

Также в регионе разрешается торговля непродовольственными товарами, работа салонов красоты и парикмахерских и деятельность санаторно-курортных организаций, указали в правительстве.

При этом в Алтайском крае сохраняется обязательный режим ношения масок и перчаток, говорится в сообщении.

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Согласно последним данным оперативного штаба, в Алтайском крае коронавирусом заразились 2319 человек. Из них 1096 вылечились, число смертельных исходов составляет 14. За последние сутки в регионе коронавирус выявили у 64 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Алтайский край, коронавирус
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