Стриминговая платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 68,84 (0) Quote, 24 июн, 12:52
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 77,76 (+0,08) Quote, 24 июн, 12:52
СМИ узнали детали конфликта ФСБ с солдатом перед парадом Победы Общество, 10:10 Падение не остановить: как пандемия изменит рынок банкострахования Pro, 10:04 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 10:00 Спасти планету: как игры помогают в борьбе с изменением климата Зеленая экономика, 10:00  Биткоин резко подешевел. Альткоины пострадали еще сильнее Крипто, 09:55 Губернатор Алтайского края ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у коллег Общество, 09:46 СК возбудил уголовное дело из-за утонувших в Хабаровском крае двоих детей Общество, 09:38 Google запустила автоматическое удаление истории поиска и местоположений Технологии и медиа, 09:36 Как активному предпринимателю получить грант на свой бизнес РБК и Промсвязьбанк, 09:28 Стриминговая платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром» Общество, 09:21 Уткин заявил о раздумьях Акинфеева о завершении карьеры Спорт, 09:20 В Москве стартовало голосование по поправкам в Конституцию Общество, 09:07 Как туристической фирме привлечь клиентов уже сейчас Pro, 09:01  Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 09:00
Общество ,  
0 

Стриминговая платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

Кадр из фильма «Унесенные ветром»
Кадр из фильма «Унесенные ветром» (Фото: Metro-Goldwyn-Mayer)

Стриминговый сервис HBO Max вернул в каталог доступных для просмотра фильмов картину Виктора Флеминга 1939 года «Унесенные ветром», удаленную оттуда более двух недель назад из-за расовых тем. Об этом сообщают журналы The Hollywood Reporter и Variety.

Видео снабдили комментариями, раскрывающими культурный контекст. Так, перед показом первой части зрителям будут показывать видео, на котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт рассказывает о том, что фильм неоднократно критиковали из-за романтизации довоенного Юга и стереотипного изображения афроамериканцев-рабов. Зрители также получат доступ к дополнительным материалам о картине.

Перед второй частью фильма зрителям предлагают ознакомиться с часовой видеозаписью панельной дискуссии «Сложное наследие «Унесенных ветром», которая прошла на фестивале классического кино TCM в апреле 2019 года.

Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки фильмов с 12 июня
Общество
Фото: Amy Sussman / Getty Images

HBO Max убрал из своего каталога фильм «Унесенные ветром» 9 июня, сообщив, что картина изображает расовые и этнические предрассудки, которые существовали в американском обществе. В HBO Max отметили, что картина — «продукт своего времени», однако признали, что оставлять фильм на платформе без объяснения контекста или дисклеймеров «было бы безответственно».

Временное удаление картины с сервиса произошло на фоне расовых протестов в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после жесткого задержания полицией.

«Унесенные ветром» — экранизация романа Маргарет Митчелл о событиях Гражданской войны в США (1961–1965 годы). Фильм получил восемь премий «Оскар».

Теги: HBO, фильм, Унесенные ветром
Материалы по теме
Киноакадемия США установила число номинантов на «Оскар» за лучший фильм
Общество
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки фильмов с 12 июня
Общество
СМИ узнали о планах Apple профинансировать новый фильм Скорсезе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter