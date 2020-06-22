В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, ДТП произошло в Выборгском районе города на 10-м км внутреннего кольца КАД. В результате аварии один человек погиб, двое получили травмы средней степени тяжести. В УГИБДД добавили, что остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, их число уточняется.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — добавили в управлении.

В ГУ МЧС по региону ранее сообщили, что столкнулись «КамАЗ» и пять легковых автомобилей. В пресс-службе главка РБК уточнили, что в результате ДТП погиб один человек и шестеро пострадали.