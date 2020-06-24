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В Махачкале произошел крупный пожар на рынке

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Махачкале загорелись торговые павильоны на территории рынка. Огонь распространился на площади 1200 кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ликвидацией возгорания занимаются более 60 человек. На место происшествия была направлена мобильная лаборатория для замеров уровня содержания вредных веществ в воздухе.

Позже пресс-служба главка МЧС по Дагестану сообщила, что возгорание на рынке на проспекте Аметхана Султана удалось локализовать на площади 1500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В центре Новосибирска произошел пожар в торговом павильоне
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Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Ранее в июне в Новосибирске загорелся торговый павильон в центральной части города. К прибытию пожарных огонь охватил третий этаж торгового комплекса и его мансарду — пламя распространилось по площади 250 кв. м.

В МЧС отметили, что тушение осложнялось особенностями конструкции здания, наличием горючего утеплителя и сильным задымлением на мансарде.

Теги: Махачкала, пожар, новости
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