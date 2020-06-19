В центре Новосибирска произошел пожар в торговом павильоне

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В торговом павильоне, расположенном на улице Мичурина в Центральном районе Новосибирска, произошел пожар, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в торговом комплексе поступило в МЧС вечером 19 июня. Когда пожарные прибыли на место, горели третий этаж и мансарда здания. Площадь горения составила около 250 кв. м. Как уточняет «КП Новосибирск», павильон расположен возле Центрального рынка города.

«Тушение возгорания осложнялось конструктивными особенностями здания, наличием горючего утеплителя в конструкциях мансардного этажа, а также сильным задымлением помещений», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, возгорание удалось локализовать.

В тушении пожара задействованы 62 человека и 15 единиц техники. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее, 19 июня, в Перми произошло возгорание на крыше ангарного типа. Из горящего здания были эвакуированы 12 человек, одного погибшего обнаружили пожарные в процессе тушения.