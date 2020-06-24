Путин не нашел в своем окружении не верящих в Россию людей

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В окружении президента Владимира Путина нет людей, которые не верят в Россию. Об этом он заявил в ходе общения с лауреатами госпремий за бокалом шампанского в Кремле. Эпизод публикует в Twitter кремлевский пул «РИА Новости».

«Кто сказал: «Надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию»? Кто так сказал? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — сказал глава государства.

Ранее в среду Путин наградил директора музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александра Ермакова премией в области литературы и искусства.