Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 68,84 (0) Quote, 12:52
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 77,76 (+0,08) Quote, 12:52
В Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 Общество, 21:55 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня Общество, 21:53 Болельщика «Бернли» уволили с работы за баннер «Жизни белых важны» Спорт, 21:52 В Махачкале произошел крупный пожар на рынке Общество, 21:33 Промоутер назвал место проведения поединка Поветкина против Уайта Спорт, 21:19 Путин не нашел в своем окружении не верящих в Россию людей Политика, 20:59 Как контакт-центр ежедневно обрабатывает 18 тысяч звонков РБК и #CloudMTS, 20:57 Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину Общество, 20:45 Смолов остался в запасе «Сельты» на матч против «Реал Сосьедада» Спорт, 20:39 Лучший бомбардир «Манчестер Сити» перенес операцию на колене Спорт, 20:17 Турецкая партия предложила признать Крым российским Политика, 20:12 Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада Политика, 19:58 Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche РБК и Porsche, 19:49 Бывший капитан сборной Хорватии Срна стал директором «Шахтера» по футболу Спорт, 19:45
Политика ,  
0 

Путин не нашел в своем окружении не верящих в Россию людей

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В окружении президента Владимира Путина нет людей, которые не верят в Россию. Об этом он заявил в ходе общения с лауреатами госпремий за бокалом шампанского в Кремле. Эпизод публикует в Twitter кремлевский пул «РИА Новости».

«Кто сказал: «Надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию»? Кто так сказал? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — сказал глава государства.

Ранее в среду Путин наградил директора музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александра Ермакова премией в области литературы и искусства.

Хабенский решил отдать полученную от Путина госпремию на помощь больным
Общество
Константин Хабенский

Ермаков пригласил президента посетить музей и пообещал принять на перевоспитание всех, кто сомневается в силе страны. «Если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в «Ивановку», — сказал директор музея.

Путин в числе прочих вручил госнаграду актеру Константину Хабенскому. Тот пообещал отдать все средства от премии на нужды своего благотворительного фонда, который с 2008 года помогает онкобольным с опухолями мозга.

Теги: Владимир Путин, Россия
Материалы по теме
Хабенский решил отдать полученную от Путина госпремию на помощь больным
Общество
Путин присудил госпремию автору музыки ко «Дню Победы»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter