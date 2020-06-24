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Родных замурованного в бетон ребенка в Астрахани заподозрили в соучастии

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Родственников ребенка, чье тело нашли замурованным в бетон в Астрахани, проверят на соучастие в убийстве. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентств, об убийстве знал брат мальчика, однако скрывал эту информацию больше трех месяцев.

«О том, где оно (тело. — РБК) находится, рассказал старший брат. Он узнал от матери, но не сразу, а после того, как мальчика уже убили и перевезли туда. В ходе очередного опроса он признался», — заявил собеседник ТАСС.

Кроме того, на соучастие в убийстве проверят отца ребенка и его старшую сестру, которая проживает за пределами Астрахани. Следователи подозревают, что они также могли быть в курсе преступления. Собеседник агентства отметил, что родственники имеют право не свидетельствовать друг против друга.

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20 июня астраханское региональное управление СК сообщило, что по подозрению в убийстве задержана мать 12-летнего мальчика, который пропал еще 4 марта.

По информации следователей, ребенок ушел в школу, но вернулся только утром следующего дня. В ходе ссоры мать ударила его гантелей по голове, мальчик скончался на месте.

Семья потерпевшего попыталась скрыть преступление. 6 марта они обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка. На протяжении нескольких месяцев родственники пытались запутать следователей, «узнавая» мальчика на записях с камер наблюдения и говоря, что его видели недалеко от дома.

Однако 19 июня тело ребенка было обнаружено замурованным в бетонный пол дома, где проживал его старший брат.

Председатель совета астраханского отделения «Справедливой России» и депутат Госдумы Олег Шеин рассказал, что подозреваемая в убийстве сына 56-летняя Галина Морозова раньше состояла в партии и даже хотела выдвигаться в губернаторы.

Теги: Астрахань, убийство, ребенок
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