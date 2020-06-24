Родных замурованного в бетон ребенка в Астрахани заподозрили в соучастии

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Родственников ребенка, чье тело нашли замурованным в бетон в Астрахани, проверят на соучастие в убийстве. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентств, об убийстве знал брат мальчика, однако скрывал эту информацию больше трех месяцев.

«О том, где оно (тело. — РБК) находится, рассказал старший брат. Он узнал от матери, но не сразу, а после того, как мальчика уже убили и перевезли туда. В ходе очередного опроса он признался», — заявил собеседник ТАСС.

Кроме того, на соучастие в убийстве проверят отца ребенка и его старшую сестру, которая проживает за пределами Астрахани. Следователи подозревают, что они также могли быть в курсе преступления. Собеседник агентства отметил, что родственники имеют право не свидетельствовать друг против друга.